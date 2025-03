Objavljeno: 7.3.2025 07:00

GPS deluje tudi na Luni!

Čeprav so bili satelitski navigacijski sistemi narejeni za uporabo na Zemlji, saj njihovi sateliti krožijo okrog našega planeta, so uporabni tudi v bližnjem vesolju. NASA in italijanska vesoljska agencija sta uspeli v eksperimentu LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment) ujeti signale GPS in jih uporabiti za določitev lokacije na Mesecu.

To je mogoče, ker sateliti GPS niso zelo blizu Zemlje, temveč krožijo na višini približno 20.000 kilometrov. Luna je sicer od Zemlje oddaljena 385.000 kilometrov, a signale je vseeno moč ujeti. Nato je možno na Mesecu razbrati lokacijo roverja, njegovo hitrost in podobno.

V začetku meseca je Firefly Aerospaceov Blue Ghost pristal na Mesecu, s seboj pa je pripeljal tudi LuGRE. Dan pozneje je LuGRE ujel signal GPS, ki mu pomaga pri pozicioniranju. Naslednja dva tedna bo LuGRE zbiral podatke.

NASA