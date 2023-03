Gospodarska negotovost že vpliva na proračune IT

Negotove gospodarske razmere že kažejo prve posledice tudi pri vlaganjih v informacijsko tehnologijo. Podjetje SoftwareOne Holding AG je nedavno naredilo raziskavo med okoli 600 upravitelji IT, ki razkriva, da kar 83% čuti pritiske, da bi v letošnjem letu porabili manj sredstev, kot je bilo zastavljeno v letnih načrtih. Med anketiranimi je sicer kar 93% navedlo, da so za leto 2023 sprva načrtovali povečanje proračuna glede na minulo leto.

Toda trenutne razmere v svetovnem gospodarstvu so hitro spremenile prioritete. Zlasti v ZDA in Veliki Britaniji se za varčevanje odločajo tudi najbolj napredna podjetja, ki se sicer temu običajno izogibajo, saj se zavedajo, da je pogosto vlaganje v digitalno transformacijo poslovanja in s tem v IT pravzaprav razlog, da podjetje naredi napredek, tudi v težkih časih.

72% vprašanih je priznalo, da so njihove iniciative za digitalno transformacijo v zaostanku, zlasti zaradi tehnološkega dolga iz preteklih let. To je za upravitelje IT še posebej težka situacija, saj je 92% anketiranih za letošnje leto načrtovalo in obljubilo prve učinke digitalne transformacije. Zaostanek in varčevanje zaradi stanja v gospodarstvu pa me botrujeta k doseganju teh ciljev.

Raziskava je pokazala, da se številna podjetja soočajo zaostanki zaradi posledic pandemije, pa tudi napačnimi ocenami in predpostavkami. 38% meni, da so v zaostanku zaradi neplanirane migracije v oblak v času pandemije. 31% jih zato še ni uspelo optimizirati sredstva in postopke, da bi lahko uspešno zaključil prehod. 38% jih priznava, da so podcenili stroške storitev v oblaku. Velika zavora je naraščajoča kompleksnost hibridnega delovanja, zlasti tistega dela povezanega z obstoječimi lokalnimi rešitvami. To je ena od največjih težav pri več kot polovici vprašanih.

45% vprašanih pravi, da bi večja preglednost stroškov v oblaku močno okrepila končni izplen pri vložkih v IT. Kar 80% zato načrtuje okrepitev finančnega upravljanja IT investicij in upravljanja stroškov storitev. 39% jih pri tem načrtuje znižanje današnjih stroškov s prehodom na domorodne rešitve v oblaku (cloud native), torej s hitrejšim rezom s preteklostjo. Kljub pritiskom pa 82% vprašanih načrtuje tudi za letos modernizacijo aplikacij in povečanje vložkov v informacijsko varnost.