Gorivne celice namesto dizelskih generatorjev

Računalniška industrija se trudi, da bi postala družbeno bolj odgovorna na področju varovanja okolja. V ta namen številna podjetja vlagajo v alternativne vire energije in nove tehnologije, ki omogočajo nudenje storitev brez ali z minimalnim vplivom na okolje. Microsoft je tako poleti oznanil, da nameravajo s svojimi storitvami, pretežno v okviru oblaka Azure, do leta 2030 postati »ogljično negativni«, kar pomeni, da bodo v ozračje nehali spuščati škodljive snovi in ga potencialno celo čistili.

Pred časom smo zapisali, da storitve v oblaku in s tem spodaj ležeči podatkovni centri trenutno porabijo skoraj 2% vse svetovne električne energije, po napovedih pa bi do leta 2030 ta delež utegnil narasti kar do 8%.

Eden od pomembnih korakov, ki so jih naredili pri Microsoftu v zadnjem obdobju je uporaba alternativnih generatorjev za rezervno napajanje, ki se aktivirajo v primeru izpada primarnega vira električne energije. Veliki podatkovni centri danes skoraj praviloma v ta namen uporabljajo velikanske in potratne dizelske generatorje, ki so velik onesnaževalec okolja. Povečano povpraševanje po storitvah in vse bolj pogoste vremenske nevšečnosti pa aktivirajo rezervne vire energije bolj pogosto, kot v preteklosti.

Microsoft je v svojem podatkovnem centru v Salt Lake Cityu v ameriški zvezni državi Utah postavil poskusni generator električne energije, ki temelji na gorivnih celicah in uporabi vodika in ne uporablja dizelskega goriva. Z novim sistemom, ki je prvi tega tipa na svetu, so uspeli zagotavljati 250kW energije, s čimer so napajali strežnike celih 48 ur. Energije je bilo dovolj, da so lahko s tem napajali okoli deset strežniških omar podatkovnega centra Azure.

Dosežek na prvi pogled ni videti kaka velika posebnost, vendar predstavlja za nekaj razredov večji eksperiment, kot so ga doslej opravljali v drugih laboratorijih. Pomembno je, da celoten sistem temelji na tehnologiji, ki je nastala primarno za uporabo v avtomobilih na gorivne celice, kar pomeni, da se lahko hitro zažene, takoj nudi nazivno moč in se prav tako hitro izklopi, ko ni več potrebe za njegovo rabo. Medtem pa praktično v ničemer ne onesnažuje okolja.

Microsoft pa trdi, da je to šele prvi korak v razvoju izrabe tehnologije gorivnih celic. V pilotskem preizkusu so uporabili vodik shranjen v treh rezervoarjih velikosti kamionskih kontejnerjev, vendar že zdaj načrtujejo samodejno proizvodnjo vodika.

Čeprav je vodika v vesolju na pretek, ga na Zemlji ni prav lahko proizvesti oziroma je treba pri tem upoštevati energijski vložek za njegovo pridobivanje. Najbolj enostaven je sistem pridobivanja vodika z elektrolizo vode, pri čemer bi za to uporabljali presežek generirane električne energije pridobljene s sončnimi celicami, ki postajajo sestavni del sodobnih podatkovnih centrov. Vse kar tak sistem potrebuje je torej le voda.

Še več, izračuni kažejo, da bi Microsoft lahko električno energijo narejeno z gorivnimi celicami ponujal tudi drugim porabnikom, denimo ponoči ali pa v časih, ko vremenske razmere ne omogočajo optimalno izrabo sončne energije. Ob dovolj velikih rezervoarjih za vodik namreč ni potrebe, da bi ta ležal neizkoriščen za uporabo le ob morebitnih izpadih, ki se statistično dogajajo vseeno razmeroma poredko.

Naslednji korak je že znan: Microsoft načrtuje generator, ki bo zmogel generirati 3 MW energije, kar je že velikostni razred manjše elektrarne.