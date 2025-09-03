Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 3.9.2025 09:00

Googlu se ne bo treba deliti

Google se je izognil delitvi poslovanja, a ga čakajo stroge omejitve zaradi monopolnega vedenja.

Ameriško sodišče je odločilo, da se Googlu ne bo treba ločiti od svojega iskalnika, vendar bo v zameno moral uvesti pomembne spremembe v poslovnih praksah, da bi omejil protikonkurenčno ravnanje. Sodnik ameriškega zveznega sodišča Amit P. Mehta je v težko pričakovani odločitvi napovedal vrsto ukrepov, ki naj bi Google prisilili k bolj odprtemu in poštenemu poslovanju. Podjetju bo med drugim prepovedano sklepati ekskluzivne dogovore, ki bi pogojevali uporabo Googlovih storitev, kot so spletni iskalnik, brskalnik Chrome ter digitalna pomočnika Google Assistant in Gemini, v zameno za dostop do drugih aplikacij ali prihodkov. Prav tako ne bo več smelo pogojevati licenciranja tržnice Play s predhodno namestitvijo določenih aplikacij ali ponujati finančnih spodbud za ohranjanje svojih aplikacij kot privzetih. Google bo moral s tekmeci deliti tudi določene informacije, denimo podatke iz svojega iskalnega indeksa in informacije o uporabniških interakcijah.

Namen ukrepov je preprečiti izključevalno vedenje in omogočiti konkurentom, da razvijajo kakovostne iskalne rešitve. Čeprav ameriško ministrstvo za pravosodje sprva ni izključilo razprodaje Chroma ali Androida, se je sodnik odločil za milejši pristop. Končna sodba še ni sprejeta, Google in ministrstvo imata čas do 10. septembra, da besedilo uskladita. 

