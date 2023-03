Objavljeno: 7.3.2023 08:00

Googlovo varčevanje – s sodelavcem si bo treba deliti mizo

Googlov »oblačni« oddelek Cloud pripravlja spremembe na delovnih mestih, ki so predstavljene precej poetično, vendar je tudi zaposlenim jasno, da gre za varčevanje.

V petih največjih centrih Cloud v ZDA (Kirkland, New York City, San Francisco, Seattle in Sunnyvale) bodo zaposleni svojo možnost delnega dela od doma morali uskladiti s sodelavci in si deliti službene prostore. Pri Googlu v internem dokumentu ugotavljajo, da zaposlenim sede dva dni na teden delati od doma, vendar je potrata (denarna in prostorska), da so službeni prostori v tem času neizkoriščeni. Z deljenjem le teh med zaposlene, bo podjetje lahko izpraznilo in prodalo/oddalo nekaj poslovnih prostorov.

V dokumentu je še omenjeno, da lahko zaposleni pridejo na delovno mesto tudi izven dogovorjenega časa, vendar bodo v tem primeru morali delati v začasnih delovnih prostorih, ki bodo namenjeni prav temu.

CNBC