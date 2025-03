Objavljeno: 18.3.2025 18:00

Googlovo podjetje ustanavlja lasten Starlink

Alphabet, matično podjetje Googla, je iz svojega inovacijskega laboratorija X izločilo projekt Taara, ki zdaj postaja samostojno podjetje.

Taara razvija tehnologijo prenosa podatkov s pomočjo laserjev, kar naj bi omogočilo hitrejšo in cenejšo povezljivost na odročnih območjih ter predstavljalo konkurenco Starlinku Elona Muska. Tehnologija Taare omogoča prenos podatkov s hitrostjo do 20 gigabitov na sekundo na razdaljah do 20 kilometrov prek ozkih svetlobnih žarkov. Terminali, podobni semaforjem, se lahko namestijo na stolpe in hitro vzpostavijo internetno povezavo na težko dostopnih lokacijah, kot so otoki, rečne obale ali gorata območja. Rešitev je bistveno cenejša in hitrejša za implementacijo kot klasični optični kabli.

Alphabet bo ohranil manjšinski delež v podjetju Taara, ki si je zagotovilo tudi financiranje prek sklada Series X Capital. Podjetje trenutno deluje v dvanajstih državah in ima približno 24 zaposlenih. Taara je že pomagala pri povezovanju prestolnice Demokratične republike Kongo in izboljšala omrežno infrastrukturo na festivalu Coachella 2024. Lani je podjetje razvilo kompaktnejši čip, ki naj bi omogočil še učinkovitejše povezave. Prvi izdelki z novo tehnologijo naj bi prišli na trg leta 2026. Taara se je razvila iz projekta Loon, ki je skušal distribuirati internet prek visokoletečih balonov, vendar je bil leta 2021 ukinjen. Njegova laserska tehnologija je bila nato preusmerjena v Taaro, delno pa jo uporablja tudi druga Alphabetova družba, Aalyria, ki razvija napredna satelitska omrežja.

Čeprav Taara ne uporablja satelitov kot Starlink, se pozicionira kot cenovno ugodnejša in hitrejša alternativa, z večjo pasovno širino za končne uporabnike. Soustanovitelj Mahesh Krishnaswamy trdi, da lahko Taara ponudi do stokrat večjo pasovno širino kot Starlinkova antena in to po bistveno nižji ceni.