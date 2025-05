Objavljeno: 4.5.2025 18:00

Googlovo monopolno obnašanje omogoča Firefoxu, da (pre)živi

V sodnem postopku proti Googlu je finančni direktor Mozille, Eric Muhlheim, opozoril, da bi lahko predlagani ukrepi ameriškega ministrstva za pravosodje (DOJ) ogrozili obstoj spletnega brskalnika Firefox.

Ministrstvo želi omejiti Google pri izkoriščanju trga spletnega iskanja tudi s tem, da mu prepove plačevanje za privzeto vključitev v tuje brskalnike, kot je Firefox. Medtem ko Google trenutno brani svoj položaj na sodišču, Mozilla opozarja, da brez teh plačil, ki predstavljajo 85 % prihodkov podjetja, ne bi mogli preživeti. Približno 90 % prihodkov podjetja Mozilla Corp., komercialne veje Mozille, prihaja iz dogovora z Googlom.

Muhlheim je povedal, da bi izguba tega denarja prisilila podjetje v obsežno zmanjševanje delovne sile po celotni organizaciji in sprožila spiralo zmanjšanja naložb v razvoj Firefoxa, kar bi izničilo njegovo konkurenčnost in posledično vodilo do upada uporabnikov. To bi lahko pomenilo konec Firefoxa, ki uporablja lastni Gecko pogon. Slednji je edini večji brskalniški pogon, ki ni v lasti velikih tehnoloških podjetij.

Mozilla je v preteklosti preizkusila menjavo privzetega iskalnika, denimo z Yahoojem (2014–2017), a je bil rezultat negativen, saj so uporabniki množično zapuščali Firefox. Tudi Bing, s katerim so opravili tiho testiranje med letoma 2021 in 2022, ni dosegal primerljivega prihodka kot Google, zaradi slabše monetizacije iskalnega prometa. Zato Muhlheim meni, da menjava iskalnika ali prepoved Googlu, da se poteguje za pogodbo, dolgoročno škodi tudi ciljem ameriškega ministrstva za pravosodje - zmanjšanju Googlove prevlade. Namesto razpršenega trga iskalnikov bi to lahko vodilo v izumrtje enega ključnih neodvisnih igralcev.