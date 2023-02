Googlovi zaposleni ogorčeni nad ponesrečeno predstavitvijo umetne inteligence

Ni se še polegel prah po Googlovi predstavitvi konkurenta jezikovnemu modelu ChatGPT, ki je docela razočaral. Bard, kot so ga poimenovali, je uspel v enem dnevu izbrisati 100 milijard dolarjev premoženja, ker so Googlove delnice zaradi katastrofalne predstavitve padle za desetino. Sedaj se pritožujejo še zaposleni.

Na Googlovem internem forumu Memegen so se začela nabirati sporočila, v katerih zaposleni kritizirajo predstavitev Barda. Označujejo jo kot prenaglo, nepremišljeno, negooglovsko in zavoženo. Googlu se je minuli teden močno mudilo, saj je Microsoft napovedal integracijo ChatGPT v iskalnik Bing, hkrati pa je podjetje pomemben investitor v OpenAI, ki razvija ChatGPT. Po drugi strani Google ni imel pokazati še nič, pa vendar je nekaj hotel pokazati.

Google sicer že dolgo razvija umetno inteligenco in nekaj časa se je celo zdelo, da bo edini spodoben igralec na tem področju. Pred leti so celo dali v javno uporabo tehnologije, ki jih sedaj uporablja tudi ChatGPT (Transformer, črka v T v kratici GPT). A izkazalo se je, da konkurenca ne počiva, nenadoma so je Google znašel v zaostanku. Udejanjili so se strahovi, da je lahko preuranjena splavitev slabega izdelka še slabša, ker bo trgu pokazala, da je Google v težavah. Podjetje je sicer minuli mesec napovedalo, da bodo odpustili 12.000 zaposlenih, ker morajo varčevati.

CNBC