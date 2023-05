Googlovi računi s prijavo brez gesel

Googlovi računi so bogatejši za alternativni način prijavljanja v storitve spletnega velikana.

Vsi uporabniki Googlovih storitev se lahko vanje po novem prijavijo s tehnologijo Passkeys, ki temelji na kriptografskih ključih, shranjenih na uporabnikovi napravi, kar zagotavlja boljšo zaščito pred spletnimi napadi in prevarami. Uporabniki z njo do svojih računov udobno dostopajo s pomočjo varnostnih mehanizmov posameznih naprav, kot so bralniki prstnih odtisov, kamere za prepoznavanje obraza, številke PIN ali celo fizični ključi YubiKeys in drugi. Gesla v preteklost na Googlovem računu pošljemo z nastavitvijo Create a passkey, ki jo najdemo na sleherni napravi, povezani v uporabniški profil spletnega velikana.

Z uvajanjem tehnologije Passkeys želi Google uporabnike navaditi na varnejše in udobnejše prijavljanje ter hkrati spodbuditi celotno industrijo k hitrejšemu prehodu. Ključi Passkeys se med napravami sinhronizirajo prek šifriranih storitev, kakršni sta sta Google Password Manager in iCloud Keychain. Google bo za zdaj ohranil možnost prijave z uporabniškim imenom in geslom, vendar pričakuje, da bodo uporabniki sčasoma raje uporabljali novo tehnologijo prijavljanja v svoj račun.