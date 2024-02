Googlovi inženirji shekali prenosno konzolo PlayStation Portal

Sonyjeva prenosna konzola PlayStation Portal, ki je izšla lani jeseni, ima pomembno pomanjkljivost. Igre na njej je možno igrati le pretočno, torej tako da v tečejo na PS5, medtem ko jih prk PSP le krmilimo, če imamo dovolj dobro povezavo WiFi. Googlovi inženirji pa so to težavo odpravili tako, da so konzolo – shekali.

Na konzoli so uspeli pognati emulator PPSSPP. V praksi to pomeni, da prenosna konzola PlayStation Portal poganja emulator prave konzole PS5, v njem pa lahko tečejo igre. Googlovi inženirji so uspeli na njej pognati Grand Theft Auto, ki se počuti, kakor da teče na PS5. Konzola ni potrebovala nobenih strojnih sprememb ali fizičnih popravkov, temveč se vse dogaja v programski opremi.

Za zdaj se moramo zanesti na besedo Andyja Nguyna, ki je objavil fotografijo z igro v PSP. Nguyen je sicer verodostojen vir, ki je v preteklosti našel ranljivosti v PS4 in PS5, trenutno pa je zaposlen v Googlu kot raziskovalec ranljivosti v oblačni infrastrukturi. Konec tedna naj bi pokazal še nekaj videoposnetkov, ni pa še znano, kdaj bo na voljo tudi koda, ki omogoča odklep – ali vdor, kakor pač vzamete.