Googlove umetno inteligentne fotografije brezplačne za vse

Google bo svoja orodja za urejanje fotografij z umetno inteligenco kmalu ponudil širšemu krogu uporabnikov.

Google bo 15. maja omogočil dostop do umetno inteligentne obdelave slik skoraj vsem uporabnikom storitve Google Photos. Doslej so bile dotične napredne zmožnosti urejanja na voljo zgolj lastnikom novejših telefonov Pixel in naročnikom kompleta Google One. Starejše funkcije, kot sta Photo Unblur in Magic Eraser, ki so bile prej na voljo samo lastnikom novejših Googlovih telefonov in določenim naročnikom na Google One, bodo tako kmalu brezplačne za vse uporabnike Google Photos. Magic Editor, Googlovo generativno umetno inteligentno orodje za urejanje fotografij, ki je bilo prvič predstavljeno na telefonih Pixel 8 in 8 Pro, pa bo zdaj na voljo tudi na prejšnjih modelih Googlovih mobilnikov. Poleg tega bo vsak uporabnik Google Photos z napravo Android ali iOS, ki izpolnjuje minimalne zahteve, lahko uporabljal Magic Editor brez naročnine na Google One. Za uporabo Magic Editorja bomo potrebovali napravo z vsaj 64-bitnim čipom, 4GB RAM-a in operacijskim sistemom Android 8.0 ali iOS 15. Zastonkarji bodo omejeni na 10 izdelkov mesečno, medtem ko bomo lastniki Pixlov in naročniki storitve Google One urejene izdelke še naprej shranjevali neomejeno.