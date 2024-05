Googlove novosti na konferenci I/O 2024

Na konferenci Google I/O 2024 je tehnološki velikan predstavil številne nove funkcionalnosti in nadgradnje, ki skoraj vse po vrsti temeljijo na umetni inteligenci. Med najpomembnejšimi novostmi je napredni jezikovni model Gemini AI, ki zdaj vključuje različne izboljšave.

Gemini 1.5 Pro je sposoben analizirati daljše dokumente, programsko kodo, videoposnetke in zvočne posnetke, s čimer omogoča obdelavo do 2 milijona žetonov. Poleg tega nova funkcija Gemini Live omogoča uporabnikom, da se pogovarjajo z umetno inteligenco z glasom in jo prekinejo, kadar koli je potrebno, kar omogoča bolj interaktiven in naraven dialog. Ta izboljšava prinaša revolucionarno spremembo v načinu, kako ljudje komuniciramo z umetno inteligenco​.

Google po pričakovanjih uvaja Gemini 1.5 Pro tudi v pisarniško zbirko Workspace. Novi jezikovni model bo na voljo naslednji mesec, za zdaj le plačljivim naročnikom. Google uvaja številne novosti, ki so bodo dosegle ali presegle to, kar zna konkurenca. Novi Gemini bo na primer znal napisati poštna sporočila, ki vključujejo informacije iz dokumenta, ki si ga trenutno ogledujemo, ali pa uporabnika pozneje opomnil, da odgovori na sporočilo, ki ga pregleduje. Google uvaja tudi novo orodje za izgradnjo prilčagojenih pomočnikov Gems. Ta uporabnikom omogoča, da Geminiju dajo navodila, prilagodijo kako se bo odzval in za kaj je specializiran.

Pomembna novost je tudi nadgradnja aplikacije Google Photos z novo funkcionalnostjo "Ask Photos". Ta funkcija omogoča iskanje po fotografijah z uporabo naravnega jezika, kar uporabnikom omogoča, da hitro in intuitivno najdejo specifične osebe, kraje ali stvari. Ta inovacija bistveno izboljšuje uporabniško izkušnjo, saj zmanjšuje potrebo po ročnem iskanju in omogoča bolj personalizirano interakcijo z digitalnimi vsebinami​​.

Google Lens je že doslej omogočal iskanje na podlagi slik, zdaj pa Google dela korak dlje z možnostjo iskanja na podlagi videoposnetka. To pomeni, da lahko posnamemo videoposnetek nečesa, kar želimo iskati, med videoposnetkom postavimo vprašanje in Googlova umetna inteligenca bo poskušala iz spleta pridobiti ustrezne odgovore.

Googlov Veo je odgovor na OpenAI Sora je nov generativni model umetne inteligence, ki lahko ustvari video (kakovosti 1080p) na podlagi besedila, slike in video pozivov. Videoposnetke je mogoče ustvariti v različnih slogih, kot so posnetki iz zraka ali časovni zamiki, in jih je mogoče prilagoditi z več pozivi. Podjetje že ponuja Veo nekaterim ustvarjalcem za uporabo v YouTubovih videoposnetkih.

Android prav tako ni bil pozabljen. Novi AI dodatki za Android vključujejo zmožnost zaznavanja prevarantskih klicev. Ta funkcionalnost bo uporabnikom omogočala, da se izognejo neželenim in potencialno nevarnim klicem, kar povečuje varnost in udobje pri uporabi mobilnih naprav. Novost je tudi funkcija "Circle", ki uporablja Gemini AI za pomoč pri domačih nalogah. Funkcija "Circle" omogoča učencem in študentom, da hitro poiščejo odgovore na vprašanja iz domačih nalog, kar je še posebej koristno pri kompleksnih nalogah in iskanju specifičnih informacij.

Google je napovedal tudi uporabo generativne AI za organizacijo celotne strani z rezultati iskanja. Ta funkcionalnost vključuje možnost načrtovanja potovanj in ustvarjanja AI-povzetkov iskalnih poizvedb, kar uporabnikom omogoča bolj ciljno usmerjene in organizirane iskalne rezultate. To pomeni, da bodo informacije dostopne hitreje in enostavneje, kar izboljšuje uporabniško izkušnjo pri iskanju informacij na spletu​.

Poleg vsega navedenega je bila predstavljena šesta generacija procesorjev Tensor Processing Unit (TPU) čipov, imenovana Trillium. Ti novi čipi obljubljajo 4,7-kratno povečanje zmogljivosti pri obdelavi v primerjavi s prejšnjo generacijo, kar bo omogočilo še hitrejše in učinkovitejše izvajanje AI algoritmov. To bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju naprednih AI funkcionalnosti in izboljšanju zmogljivosti Googlovih storitev​.