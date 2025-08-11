Objavljeno: 11.8.2025 11:00

Googlove Finance deležne prenove in umetne inteligence

Googlovo orodje Finance bo v prihodnjih tednih deležno največje prenove doslej, pri čemer bo v ospredju uporaba umetne inteligence.

Med glavnimi novostmi bo umetno inteligentni agent, ki bo odgovarjal na finančna vprašanja in ponujal ustrezne povezave do virov. Ker uporabniki platformo pogosto uporabljajo pri sprejemanju pomembnih finančnih odločitev, pri Googlu obljubljajo, da bo orodje zasnovano tako, da čim bolj zmanjša možnost napačnih odgovorov oziroma halucinacij. Poleg tega bodo uvedli novejša orodja za analizo grafov, med drugim prikaz tehničnih indikatorjev in naprednejše grafe, kar bo vlagateljem pomagalo bolje razumeti gibanje posameznih sredstev. Dostopni bodo tudi obsežnejši tržni podatki, z večjim poudarkom na kriptovalutah, ter sproten tok finančnih novic za spremljanje nihanj na trgu. Tisti, ki novosti ne želijo uporabljati, bodo lahko z enim klikom preklopili na klasično različico vmesnika. Prenova se bo najprej začela uvajati med uporabniki v ZDA.

S tem se Google Finance pridružuje vse daljšemu seznamu Googlovih storitev, ki jih podjetje opremlja z umetno inteligentnimi funkcijami, od iskalnika z integracijo Gemini do pametnih orodij v Docs, Sheets in Discover.