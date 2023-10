Googlova začetna stran bo kmalu videti drugače

Spletni velikan testira prikaz osebno krojene vsebine na vstopni točki iskalnika Google.com.

Najbolj obiskana spletna stran na svetu bo kmalu videti drugače. Google namerava namreč po vzoru Binga na njej prikazovati novice, vreme, športne rezultate in karkoli drugega, kar bi lahko zanimalo posameznika, ki jo obišče. Nekaj podobnega je pred leti Google na mobilnih telefonih že predstavljal, zdaj pa bo vsebino, skrbno izbrano na podlagi spletnega obiska in uporabe aplikacij posameznika, pod imenom Discover prenesel tudi na namizno različico spletišča. Po informacijah in posnetkih zaslona, ki jih je objavil MSPowerUser, bo namizna različica Google Discover videti podobno kot tovrstne usluge tekmecev in ne v obliki kartic, ki so jih razvijalci pri Googlu preizkušali pred dobrim letom.