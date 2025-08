Objavljeno: 5.8.2025 11:00

Googlova umetna inteligenca za medicino si je izmislila del telesa

Googlov zdravstveni model Med-Gemini je povzročil razburjenje v medicinski skupnosti, potem ko je v raziskovalnem članku napačno diagnosticiral infarkt v bazilarnih ganglijih.

Napako z anatomsko strukturo, ki v resnici ne obstaja, je opazil nevrolog Bryan Moore. Slednji pravi, da gre za resno zmedo med bazalnimi gangliji, ki uravnavajo gibanje in čustva, ter bazilarno arterijo, ki oskrbuje možgansko deblo. Google je napako sprva tiho popravil v svojem blogu, a raziskovalnega članka ni spremenil, pri čemer je napako označil za preprosto tipkarsko napako.

Strokovnjaki opozarjajo, da ne gre le za en sam spodrsljaj, temveč za simptom širšega problema zdravstvene umetne inteligence. Med-Gemini naj bi bil zasnovan za ustvarjanje radioloških poročil in analizo zdravstvenih podatkov, vendar se v praksi kažejo nevarnosti tovrstnih halucinacij. Dr. Maulin Shah iz zdravstvenega sistema Providence opozarja, da se lahko takšne napake hitro širijo po medicinski dokumentaciji, saj zdravniki pogosto zaupajo rezultatom modelov, ki so sicer v večini primerov natančni. Kritiki dodajajo, da je potrebno bistveno strožje preverjanje umetne inteligence v zdravstvu, saj lahko že majhne napake vodijo do hudih posledic za bolnike.