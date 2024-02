Googlova pisarna z umetno inteligenco

Google je razširil funkcije svojega AI pomočnika Gemini in njegove usluge ponuja tudi znotraj odjemalca elektronske pošte Gmail ter pisarniških programov Docs, Sheets, Slides in Meet.

Naročniki paketa Google One AI Premium, ki za 22 evrov mesečno že uporabljajo najnaprednejši Googlov model umetne inteligence Gemini Ultra ter uživajo v 2TB oblačne shrambe, bodo po novem deležni še pomoči AI bota znotraj priljubljenih Googlovih spletnih programov. Gemini jim bo med drugim omogočal ustvarjanje elektronskih sporočil z besedilnim ukazom v Gmailu, spreminjanje tona, preverjanje slovnice in pisanje povzetkov v Googlovih dokumentih Docs, pametno polnjenje celic v preglednicah Google Sheets, ustvarjanje slik v predstavitvah Google Slides in generiranje ozadja v komunikacijskem orodju Google Meet.

Naročniški paket je še vedno na voljo za dvomesečno brezplačno preizkušanje.