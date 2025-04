Objavljeno: 23.4.2025 07:00

Googlova pametna očala desetletje pozneje

Nekoč davno je Google razvil pametna očala s preprostim imenom Google Glass, ki niso prepričala kupcev. Kriv niti ni bil toliko Google, leta 2013 preprosto čas ni bil dozorel. Dobro desetletje pozneje so razmere drugačne, bistveno bolj plodne. Google je predstavil nova pametna očala Android XR, ki imajo vključen Gemini AI, vizualni pomnilnik in prevajanje.

Platforma Android XR ni neznanka, saj jo je Google predstavil že lanskega decembra. Pri razvoju sodelujeta tudi Samsung in Qualcomm in bo namenjena pametnim napravam več proizvajalcev. Rezultat so Google Maps, Chrome, Google Photos in druge aplikacija na očalih in drugih kosih tehnologije, ki jo nosimo. Samsungova očala se bodo na primer imenovala Haean, pričakovati je tudi izdelke drugih proizvajalcev.

Googlova očala, ki so jih pokazali na konferenci TED2025, so še vedno le delujoči prototip. Na prvi pogled so videti kot povsem običajna očala, a skrivajo kamero, mikrofon, zvočnike in zaslon visoke ločljivosti, ki je vgrajen v stekla. Google je pokazal več primerov uporabe: Gemini lahko na zaslon napiše haiku ali pa nam pomaga najti ključe, ki smo jih založili, pri čemer ga krmilimo z glasom.