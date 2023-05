Googlova alternativa AirTagom je slovenska

Google se je povezal s slovenskim proizvajalcem naprav za sledenje izgubljenim predmetom, da bi uporabnikom Androida zagotovil enako udobno storitev kot priljubljeni Applovi AirTags.

Podjetje Chipolo v sodelovanju z Googlom predstavlja napravi One Point in Card Point, ki delujeta izključno z aplikacijo Find My Device na napravah z mobilnim operacijskim sistemom Android. Napravi, ki izkoriščata vse zmožnosti platforme, sta zahvaljujoč androidni funkciji Fast Pair preprosto nastavljivi in poleg iskanja založenih stvari, omogočata tudi odkrivanje tujih sledilnih pripomočkov. Obesek za ključe One Point je s 120dB pri opozarjanju na svojo prisotnost glasnejši del para in ima zamenljivo baterijo, ki drži eno leto. Sledilnik v obliki kreditne kartice je tišji (105dB), njegova vgrajena baterija pa zdrži dve leti.

One Point stane 34 evrov, Card Point pet več. V predprodaji so na voljo tudi paketi z več napravami in občutnim prihrankom. Sledilniki, ki naj bi bili pri uporabnikih v drugi polovici julija, za delovanje zahtevajo povezano mobilno napravo z operacijskim sistemom Android 9 ali novejšim.