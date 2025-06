Googlov Veo 3 je osvojil uporabnike

Googlov model za generiranje videoposnetkov z umetno inteligenco ni med nami niti mesec dni, a že navdušuje množice širom sveta.

Google je splavil model Veo 3, ki omogoča ustvarjanje visokokakovostnih videoposnetkov z usklajenim zvokom, vključno z dialogi, zvočnimi učinki in ambientalnimi zvoki. Iz preprostih besedilnih ali slikovnih opisov zna generirati osem sekund dolge videoposnetke z izjemno realističnimi vizualnimi elementi in zvokom, kar vključuje naravne dialoge, zvočne učinke in glasbo, vse ustvarjeno neposredno znotraj modela. Uporabniki lahko dostopajo do umetne inteligence Veo 3 prek naročniških paketov Google AI Pro in Ultra, pri čemer Ultra paket omogoča najvišjo raven dostopa. Poleg tega je Google predstavil orodje Flow, ki omogoča povezovanje več krajših videoposnetkov v daljše videoposnetke, pri čemer se ohrani kontekst med prizori.

Veo 3 je osvojil srca uporabnikov, kar dokazujejo številni videi, objavljeni na različnih platformah širom sveta. Kljub impresivnim zmožnostim in nesporni priljubljenosti Veo 3 sproža tudi pomisleke, saj bi lahko avtomatizacija določenih procesov ogrozila tradicionalne vloge, kot so igralci, režiserji in snemalci. Google se zaveda teh izzivov in je v Veo 3 vključil varnostne ukrepe, kot je digitalni vodni žig SynthID, ki označuje vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, ter stroge postopke preverjanja vsebine, da bi preprečil zlorabe.

Za pokušino prilagamo nekaj izdelkov Googlovega novega orodja, na tej povezavi pa tudi medveda z ljubljanske tržnice, ustvarjenega z umetno inteligenco.

jiOtSNFtbRs