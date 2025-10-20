Objavljeno: 20.10.2025 11:00

Googlov popravek povzročil še večje težave za telefone Pixel

Oktobrska programska posodobitev za telefone Google Pixel 10 in Pixel 10 Pro je bila sprva mišljena kot rešitev za težavo, ki je občasno povzročala, da zaslon postane neodziven.

Namesto da bi posodobitev izboljšala uporabniško izkušnjo, je nadgradnja odprla novo poglavje nevšečnosti. Po poročanju številnih uporabnikov se zdaj številne aplikacije po posodobitvi sesuvajo ali zmrznejo že ob zagonu, zaslon pa se občasno spremeni v kaotično mešanico pisanih pik, podobno sneženju. Čeprav naprava ostane odzivna, je zaslon povsem neberljiv. Težava se zdi najbolj izrazita pri modelih Pixel 10 Pro in Pixel 10 Pro XL, čeprav tudi uporabniki osnovnega modela niso povsem imuni na napake. V primeru težav pomaga zgolj dvajsetsekundno držanje tipk za vklop in večanje glasnosti.

Nekateri uporabniki poročajo o delnih rešitvah. Ena izmed njih vključuje odstranitev oktobrskih posodobitev za storitvi Google Play in Google Play Store, kar naj bi težavo začasno odpravilo, a uporabnika tudi odjavilo iz Googlovega računa. Druga možnost, ki se je izkazala za učinkovito pri določenih napravah, pa je čiščenje predpomnilnika storitve Google Play v sistemskih nastavitvah.