Googlov oblak Drive z lažjim premikanjem datotek

Google je po preobrazbi v Material Design 3 oblaku Drive namenil še lažje rokovanje z datotekami.

Oblačna storitev Google Drive je bila v zadnjih mesecih deležna precejšnjih sprememb. Najopaznejša je nova preobleka, skladna s smernicami Material Design 3, ki shrambo po videzu približa spletnemu odjemalcu elektronske pošte Gmail. Več reda uvaja tudi zadnja pridobitev, ki jo spletni velikan postopoma uvaja po vsem svetu, izbiranje lokacije na oblaku shranjenih datotek.

Sprememba je vidna pri premikanju datoteke, ko z desnim klikom na elementu izberemo ukaz Move to. Takrat se nam odpre novo pogovorno okno, ki zaseda večji del zaslona. Na njem nam najprej padejo v oči zavihki s predlaganimi (Suggested), označenimi (Starred) in vsemi (All locations) lokacijami, s katerimi si olajšamo premikanje izbranega predmeta. Na zaslonu so tudi ime datoteke, ki jo premikamo, njena trenutna lokacija in čisto na dnu zaslona pot, ki se dinamično spreminja z izbiranjem novih map.

Dostop do nove zmožnosti imajo vsi uporabniki z Googlovim računom, naročniki na storitev Workspace, kot tudi stare stranke G Suite Basic in Business.