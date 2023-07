Googlov kvantni računalnik v nekaj sekundah opravil izračune, za katere bi najzmogljivejši superračunalnik na svetu potreboval 47 let

Frontier, trenutno najmočnejši računalnik na svetu, bi potreboval malo več kot 47 let, da bi opravil enake izračune, ki jih je kvantni računalnik Sycamore izračunal v nekaj sekundah.

Napredek proti popolnoma sposobnim in praktičnim kvantnim računalnikom se ne upočasnjuje, raziskovalci iz podjetja Google pa so zadnji, ki so napovedali pomemben razvojni korak pri povečevanju zmogljivosti današnjih strojev. Čeprav te naprave imenujemo kvantni računalniki, so bolj podobne prototipom tistega, kar kvantni računalniki lahko postanejo. Trenutno za delovanje potrebujejo zelo specifične, ekstremne pogoje in se soočajo s težavami pri stabilnosti in odsotnosti napak. Kljub tem omejitvam je njihov računalniški potencial občudovanja vreden.

Najnovejši sistem, ki ga upravlja Google, ima skupno 70 operativnih kubitov - kvantnih ekvivalentov klasičnih bitov, ki lahko hkrati predstavljajo 1, 0 ali oboje, kar omogoča izvajanje določenih izračunov z osupljivo hitrostjo. Ekipa je posebej uporabila kompleksno, sintetično referenco imenovano »random circuit sampling«, odčitavanje rezultatov iz naključno generiranih kvantnih procesov. S tem so povečali hitrost ključnih dejanj in zmanjšali tveganje, da bi zunanji šum uničil izračun. Nato so ocenili, koliko časa bi obstoječi superračunalniki potrebovali za izvajanje enakih seštevanj. Najmočnejši Frontier bi za enak izračun potreboval 47 let!