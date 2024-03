Googlov iskalnik z umetno inteligenco promovira škodljivo programsko opremo in prevare

Nova funkcija iskanja promovira spletne naslove s prevarami in strani, ki širijo zlonamerno programsko opremo v generiranih odgovorih.

Google je začel uvajati novo funkcijo iskanja, imenovano Search Generative Experience (SGE), ki na nekaterih straneh uvaja rezultate iskanja, generirane z AI. Žal se zdi, da je nova funkcija že naletela na težave, saj poročila kažejo, da lahko promovira spletne naslove s prevarami in spletnimi stranmi, ki širijo škodljivo programsko opremo.

BleepingComputer poroča, da so pri iskanju mladičkov za nakup hitro naleteli na generirane odgovore, ki so jih usmerili na sumljive spletne strani, polne zlonamerne programske opreme in prevar. Ko so kliknili na katerokoli od teh povezav, jih je večkrat preusmerilo, dokler niso pristali na spletni strani z različnimi prevarami. Mnoge spletne strani so poskušale posnemati obvestila YouTube, da bi jih prepričale, da dovolijo spletnim stranem, da jih zasujejo z obvestili o različnih stvareh. BleepingComputer pravi, da so po prijavi na eno od spletnih strani, začeli prejemati neželeno pošto z oglasi za prevare s tehnično podporo in lažnimi nagradami.

Za ljudi, ki so manj seznanjeni s stanjem umetne inteligence in njeno rabo, je takšna implementacija s strani spletnega velikana lahko zelo nevarna.