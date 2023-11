Objavljeno: 6.11.2023 05:00

Googlov Bard zna uporabljati vse Googlove storitve

Googlova umetna inteligenca Bard je povezljivost z drugimi Googlovimi storitvami, denimo Zemljevidi in elektronskim predalom, sicer dobila že konec septembra, a uporabniki pri nas šele te dni ugotavljajo, kaj vse zares zmore. Google Maps nam po koncu meseca pošlje kratek povzetek potovanj v minulem mesecu, ki ima sedaj tudi Bardove predloge (Create custom trip plans with Bard)

Bard je dobil možnost razširitev (bard.google.com/extensions), saj zna interagirati z Google Flights, Google Hotels, Google Maps, Google Workspace in YouTube. V praksi to pomeni, da Bard na podlagi naših dosedanjih potovanj predlaga nove destinacije. Prav tako mu lahko naročimo, kam bi želeli iti in kaj bi radi počeli (denimo obiskali bi radi Skandinavijo, videli živalski vrt in kakšen muzej ter opravili kakšen trekking), pa bo predlagal letalske povezave, zanimivosti, hotele itd.

Zmore tudi kompleksnejša vprašanja. Zaželimo si lahko trekking po znameniti poti Kungsleden na Švedskem, pa bo predlagal lete do Kirune, zapisal okvirni urnik, navedel potrebno opremo itd. Po drugi strani ga lahko povprašamo tudi, kakšno glasbo bi nam predlagal ob pisanju člankov ali pa kje prespati. S povezavo do Google Workspace, kamor sodijo Drive, Gmail in Docs, lahko piše povzetke naših dokumentov in ustvarja nove, išče elektronsko pošto in informacije itd.

Google, ki je spočetka zamudil pri razvoju umetne inteligence, sedaj stavi na njeno integracijo z ogromno bazo podatkov o uporabniku, ki jo Google ima.