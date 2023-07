Googlov Bard na voljo tudi v Sloveniji

Ko smo Googlov Bard prvikrat preizkušali, smo morali uporabiti ameriški VPN, ker je bil drugod nedostopen. Sicer je trajalo skoraj pol leta, a sedaj je Bard vendarle na voljo tudi pri nas. Včeraj ga je Google odprl v celotni EU in Braziliji ter mu dodal podporo za 40 jezikov.

Google je po lastnih navedbah s prihodom v EU čakal tako dolgo, ker je Evropska komisija pripravljala novo zakonodajo na področju regulacije umetne inteligence. Google je moral na primer irskemu informacijskemu pooblaščencu obljubiti, da bo v naslednjih mesecih predložil poročilo o spoštovanju zasebnosti.

Vmes se je Bard razvijal in verzija, ki je danes na voljo tudi pri nas, je že precej bolj dodelana od februarskih poizkusov. Odgovore piše v petih slogih: preprostem, dolgem, kratkem, profesionalnem, neformalnem; in ne več zgolj v treh. Prej je govoril angleško, japonsko in korejsko, zdaj zna 40 jezikov, med njimi tudi slovensko. Nova funkcija je tudi nalaganje fotografij, ki jih zna analizirati.

Po novem Bard omogoča tudi deljenje pogovorov. Posamezne pogovore si lahko označimo in pripnemo na levo stran domače strani. Možno je tudi deliti povezavo do točno določnega pogovora, da ga vidijo tudi drugi.