Objavljeno: 20.6.2025 17:00

Google pripravlja pretakanje aplikacij med napravami

Google naj bi razvijal novo funkcijo z imenom App Cast, ki bi uporabnikom omogočila brezžično pretakanje aplikacij z ene Android naprave na drugo.

Funkcija App Cast je bila omenjena v nedavno objavljeni beta različici Google Play Services 25.24.31. Čeprav za zdaj konkretne predstavitve funkcije še ni, so pri Android Authority izbrskali nekaj informacij iz kode, ki nakazujejo, da bo uporabnik lahko izbral ciljno napravo in nato med nameščenimi aplikacijami zagnal tisto, ki jo želi vanjo pretakati. Zamisel spominja na nekdanjo storitev Instant Apps, ki je omogočala preizkus aplikacij brez njihove namestitve. Možno je, da App Cast predstavlja sodobnejšo različico te ideje, ki bi lahko omogočila uporabo aplikacij brez potrebe po lokalni namestitvi ter pretakanje po vzoru storitve Google Cast. Čeprav so informacije še vedno skope in neuradne, bi funkcija App Cast lahko pomembno vplivala na način uporabe Android naprav, še posebej v okoljih, kjer je hitra in fleksibilna raba aplikacij ključna.