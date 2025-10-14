Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Google želi nadomestiti Photoshop

Google je razširil uporabo svojega naprednega UI modela za urejanje slik, imenovanega Nano Banana, ki zdaj prihaja tudi v iskalnik, aplikaciji Google Lens in Google Photos ter spletno orodje NotebookLM.

Nano Banana omogoča pogovorno urejanje slik, kar pomeni, da lahko sliko preprosto spremenimo z besedilnim ukazom. V aplikaciji Lens bomo po novem našli gumb Create z ikono banane. Ko ga uporabimo, posnamemo fotografijo ali izberemo obstoječo ter vnesemo želene spremembe, bo model ustvaril novo verzijo slike. V načinu AI Mode bomo nato lahko nadaljevali pogovor z dodatnimi željami ali za ustvarjanje novih slik iz nič. Podobnih uslug bo deležen tudi Googlov umetno inteligentni pomočnik za raziskovanje NotebookLM, Nano Banana mu bo omogočila dodajanje stiliziranih videoposnetkov ter ustvarjanje krajših povzetkov vsebin v video obliki. Kar zadeva Google Photos, bo Nano Banana model dodan v prihodnjih tednih in bo bistveno izboljšal izkušnjo pogovornega urejanja slik, ki je bila do zdaj omejena na starejši umetno inteligentni model.

Nano Banana je po Googlovih besedah večja nadgradnja umetne inteligence, ki prinaša bolj natančne, uporabniku prilagojene in vizualno dosledne rezultate.

  Starlinkovi sateliti padajo na Zemljo

    Starlinkovi sateliti padajo na Zemljo

    Kot v obrabljeni frazi je Starlink tudi v resnici upokojil že več satelitov, kot so jih druga podjetja sploh izstrelila. Vsak dan na Zemljo pade kakšen, kar ni malo. Že marca letos smo poročali, da je Starlink deorbitiral 865 satelitov, še dobrih tristo pa jih je bilo na seznamu. Trend se nadaljuje.

    novice
    Objavljeno: 13.10.2025 05:00
  Telefone nam bodo prodajali še brez kablov

    Telefone nam bodo prodajali še brez kablov

    ​​Sony je s svojim novim modelom pametnega telefona Xperia 10 VII dvignil precej prahu.

    novice
    Objavljeno: 9.10.2025 14:00
  Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

    Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

    Mikrofoni ne počno nič drugega kot zaznavajo potovanje zvočnih valov po mediju, ki je običajno zrak. A na enak način se zvok širi tudi po trdninah, kar ni le znanstvenofantastični način prisluškovanja. Raziskovalci s kalifornijske univerze v Irvinu so pokazali, da lahko tudi zmogljive igričarske miške delujejo kot prisluškovalna naprava.

    novice
    Objavljeno: 8.10.2025 05:00
  Uvodnik - Telefon 'AI'

    Uvodnik - Telefon 'AI'

    Včasih me kdo vpraša: »Kaj je sploh ta umetna inteligenca na telefonih, ki jo menda vsi zdaj imajo, na kaj je treba paziti pri nakupu?« Naj poskusim odgovoriti.

    Fokus
    Objavljeno: 30.9.2025 | Avtor: Matjaž Klančar | Monitor Oktober 2025
  Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

    Windows 11 ne bo možno namestiti brez interneta in spletnega profila

    Ni skrivnost, da Microsoft resnično motijo namestitve in uporaba Windows brez spletnih profilov. Že doslej so takšno, lokalno uporabo oteževali, sedaj pa so naredili še korak naprej. V novi testni verziji Windows 11 so onemogočili vse znane načine za izogibanje spletnemu profilu.

    novice
    Objavljeno: 8.10.2025 07:00
  Kako onesposobiti mobilno omrežje milijonske metropole

    Kako onesposobiti mobilno omrežje milijonske metropole

    Mobilna omrežja, ki v današnjem svetu predstavljajo ključno infrastrukturo, je sorazmerno enostavno mogoče povsem onesposobiti, ne da bi se jih fizično dotaknili. Najpreprostejši napad je preobremenitev, za kar potrebujemo zgolj zadosti kartic SIM, ki jih uporabimo za zasutje omrežja s prometom. Takšno opremo so nedavno odkrili v New Yorku in okolici.

    novice
    Objavljeno: 6.10.2025 07:00
