Objavljeno: 14.10.2025 11:00

Google želi nadomestiti Photoshop

Google je razširil uporabo svojega naprednega UI modela za urejanje slik, imenovanega Nano Banana, ki zdaj prihaja tudi v iskalnik, aplikaciji Google Lens in Google Photos ter spletno orodje NotebookLM.

Nano Banana omogoča pogovorno urejanje slik, kar pomeni, da lahko sliko preprosto spremenimo z besedilnim ukazom. V aplikaciji Lens bomo po novem našli gumb Create z ikono banane. Ko ga uporabimo, posnamemo fotografijo ali izberemo obstoječo ter vnesemo želene spremembe, bo model ustvaril novo verzijo slike. V načinu AI Mode bomo nato lahko nadaljevali pogovor z dodatnimi željami ali za ustvarjanje novih slik iz nič. Podobnih uslug bo deležen tudi Googlov umetno inteligentni pomočnik za raziskovanje NotebookLM, Nano Banana mu bo omogočila dodajanje stiliziranih videoposnetkov ter ustvarjanje krajših povzetkov vsebin v video obliki. Kar zadeva Google Photos, bo Nano Banana model dodan v prihodnjih tednih in bo bistveno izboljšal izkušnjo pogovornega urejanja slik, ki je bila do zdaj omejena na starejši umetno inteligentni model.

Nano Banana je po Googlovih besedah večja nadgradnja umetne inteligence, ki prinaša bolj natančne, uporabniku prilagojene in vizualno dosledne rezultate.