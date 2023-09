Google zapravi 10 milijard letno, da ostaja prva izbira med iskalniki

Na Ministrstvu za pravosodje ZDA trdijo, da spletni velikan Google podjetjem, kot je Apple, plačuje 10 milijard dolarjev letno, da ostane glavni spletni iskalnik na njihovih napravah.

V največji protimonopolni tožbi zadnjih 20 let so pravniki opozorili na Googlove dogovore z družbami, kot so Apple, Samsung in Mozilla. Predmet dogovora je Googlov iskalnik in njegov status privzetega iskalnika na njihovih napravah oziroma brskalnikih. Ameriško ministrstvo za pravosodje meni, da Google s tovrstnimi prijemi preprečuje tekmecem dostop do trga spletnega iskanja. Google zanika vse obtožbe in trdi, da so njihovi izdelki preprosto boljši od drugih in da uporabniki lahko svobodno izbirajo med iskalniki. Ta tožba, vložena leta 2020, je le ena izmed številnih, s katerimi se sooča Google. V drugi tožbi iz leta 2023 Ministrstvo za pravosodje ZDA trdi, da je Google izkoristil svoj tržni delež v oglaševalski tehnologiji, da bi zatrl konkurenco. Odločitev v tej tožbi bo vplivala na regulativo tehnoloških podjetij v prihodnjih letih.