Google zagrozil, da bo svoj iskalnik umaknil iz Avstralije

Avstralija uvaja zakon, ki bo kot prvi na svetu od spletnih gigantov zahteval delitev zaslužka z medijskimi hišami, ki s svojimi povezavami nastopajo v rezultatih iskalnika (Google), oz. so pripete v sporočilih (Facebook).

Pisali smo že, da se Avstralija pripravlja na tak zakon – prvotno naj bi se založniki in Google/Facebook z založniki prostovoljno dogovorili o višini plačila, vendar je na koncu obveljala »obveznost«. O višini bo namreč določal mediator, ki ga bodo določile oblasti.

Šef avstralskega Googla je na zasedanju avstralskega senata povedal, da bi bil tak zakon »nedelujoč« in da, če bo dokončno uveljavljen, Google ne bo imel druge izbire, kot da bo v Avstraliji ukinil delovanje svojega iskalnika. Morebitne ukinitve storitev kot so Gmail, Google Maps in Google Home ni omenil. Avstralski zakonodajalci so tak odgovor sprejeli kot izsiljevanje. Vsem pa je jasno, da se Google uveljavitvi zakona tako zelo upira, ker bi lahko predstavljal precedens, ki ga bi uvedle tudi druge, veliko večje in pomembnejše države, kot je Avstralija.

Osnovna ideja avstralskega zakona je seveda zaščititi klasične založnike. Od leta 2005 jim je prihodek od oglaševanja padel za 75%, v avstralskem delu spleta pa kar 81% oglaševalskega denarja pobereta Google in Facebook. Google je, denimo, lani v Avstraliji z oglasi zaslužil 4 milijarde dolarjev.

Google sicer že nekaj časa poskuša ugotoviti, kako bi se mu izbris lokalnih avstralskih medijev iz iskalnih rezultatov poznal na oglaševalski statistiki – približno 1% avstralskim uporabnikom so za dva meseca nehali streči omenjene povezave, kar so nekateri uporabniki opazili in se pritožili.

Mimogrede, proti avstralskemu zakonu se je izrekel tudi Sir Tim Berners-Lee, »izumitelj« svetovnega spleta, ki pravi, da bi tovrstne omejitve svetovni svet naredile za »nedelujoč«.