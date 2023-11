Google začel prodajati domene .ing

Medtem ko je Google registracijo poljubnih vrhnjih domen s storitvijo Google Domains septembra letos po le letu dni obratovanja prodal, Google Registry še živi. Te dni se je začela registracija domen .ing, ki jih lahko pridobimo pri Google Registry ali pooblaščenih registrarjih. Domeno .ing so napovedali avgusta, sedaj pa se je začela prva faza (sunrise) registracij.

V tej fazi, ki bo trajala do decembra, so cene pošteno zasoljene in lahko segajo tudi do milijona dolarjev. Zniževale se bodo dnevno in do konca začetne prodaje – torej do 5. decembra letos – dosegle dobrih 140 dolarjev. Google novo domeno oglašuje kot primerno za projekte, ki nakazujejo na akcijo: draw.ing, work.ing, do.ing in podobno. Poleg Google Registry nove domene ponujajo tudi podjetja, kot so GoDaddy, 101Domain in Named.net.

Število vrhnjih domen sicer vztrajno raste in je že zdavnaj ušlo izpod nadzora. Začetne ideje, da ima vsaka država svojo vrhnjo domeno, nekaj pa je še splošnih (.com, .net, .org, .edu, .mil), so že zdavnaj preteklost. Obstaja pa velika nevarnost, da bodo se te nove vrhnje domene zavzeli v glavnem spamerji in drugi nepridipravi, podjetja pa imajo s tem zgolj strošek, da si registrirajo tiste najbolj očitne, in tako preprečijo, da bi podjetje.ing vodila do konkurence ali virusov.

