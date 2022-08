Google za krajši čas nedosegljiv

Googlov iskalnik je zaradi programske nadgradnje približno pol ure vračal napako.

Poleg iskalnika so uporabniki opazili težave tudi pri spletni pošti Gmail in zemljevidih Google Maps, oba se namreč zanašata na Googlov iskalnik. Za težavo naj bi bila kriva programska nadgradnja, čeprav so imeli nedolgo pred izpadom v enem izmed podatkovnih centrov celo požar. Gre za center v ameriški zvezni državi Iowa, v katerem je prišlo do požara zaradi »incidenta na električnem omrežju«, a so pri Googlu povezavo med incidenti takoj zanikali. Storitve so bile sprva nedosegljive 34 minut, kmalu zatem pa še dodatnih 7 minut, uporabniki so pri tem dobivali napako 502 ali 500, kot smo opazili na Twitterju pa so uporabniki vsaj za ta čas prešli na Microsoftov Bing ter iskalnik DuckDuckGo.