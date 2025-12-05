Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 5.12.2025 06:00 | Teme: google, umetna inteligenca

Google z umetno inteligenco spreminja novice

Google v storitvi Discover preizkuša nov pristop, pri katerem novinarske naslove samodejno prepisuje v izjemno kratke, z umetno inteligenco generirane različice. 

Umetno inteligentne različice novic naj bi bile lažje berljive, vendar v praksi pogosto zavajajo ali razvrednotijo pomen članka. Uporabniki so opazili, da Google številne naslove skrajša na tri ali štiri besede in pri tem spremeni njihov pomen. Umetna inteligenca včasih celo tako spremeni naslove, da postanejo članki neresnični ali nesmiselni. Primeri vključujejo naslove, ki obljubljajo razkritje cene naprave, čeprav podatka sploh ni, ali pa trditve, da AMD premaga Nvidio, čeprav gre le za enotedensko statistiko enega trgovca. Problem ni le v tem, da so novi naslovi slabi, temveč tudi v tem, da Google brez jasnega označevanja posega v delo uredništev, ki vlagajo veliko truda v natančne in privlačne naslove. Bralci pogosto sploh ne opazijo opozorila o vpletenosti UI, zato lahko sklepajo, da mediji sami ustvarjajo takšne zavajajoče naslove. To dodatno krepi občutek, da Google daje prednost lastnim funkcijam na račun spletnih strani, ki jih prikazuje.

Za zdaj gre za omejen eksperiment, a odzivi so burni. Če se bo nezadovoljstvo nadaljevalo, Google tega pristopa verjetno ne bo uvedel širše. V ozadju pa ostaja večja težava: podjetje vse bolj usmerja uporabnike v svoje izdelke, kar zmanjšuje obisk spletnih strani in s tem prihodke medijev v času, ko Google sam priznava, da odprti splet hitro nazaduje.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

December 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
December 2025

Uvodnik
Vzpon piratstva

Mnenja
Pro et contra – mladim omejiti dostop do družbenih omrežij ali ne? Za vse je kriv Apple. Baje

Fokus
Uvodnik: Vzpon piratstva

Dosje
Bo prohibicija tokrat uspešna? Gentlemanski dogovor Milijardni imperij Umetna nevarnost

Monitor Pro
Ko se zavarovalništva loti umetna inteligenca Tehnološka preobrazba bančništva Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Na zvezi
Kariera v IT Za pol dneva je obstal internet

Zgodovina
Baterije so prihodnost in Kitajska to že dolgo ve Zgodovina računalništva v Sloveniji - Lastniška omrežja

Odprta scena
Najodmevnejša teorija zarote sodobnega časa

Telefoni
1,5 mm ali 1.000 mAh? Kamera top, telefon pa… Test telefonov do 300 evrov - Skoraj duopol, vendar raznolik

Preizkusi
Postanimo zgovorni!

Nasveti
Čez sedem let vse prav pride Posodobljena enajstica

Mobilno
Foto pripomočki Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Sreča v nesreči

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji