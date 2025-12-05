Google z umetno inteligenco spreminja novice

Google v storitvi Discover preizkuša nov pristop, pri katerem novinarske naslove samodejno prepisuje v izjemno kratke, z umetno inteligenco generirane različice.

Umetno inteligentne različice novic naj bi bile lažje berljive, vendar v praksi pogosto zavajajo ali razvrednotijo pomen članka. Uporabniki so opazili, da Google številne naslove skrajša na tri ali štiri besede in pri tem spremeni njihov pomen. Umetna inteligenca včasih celo tako spremeni naslove, da postanejo članki neresnični ali nesmiselni. Primeri vključujejo naslove, ki obljubljajo razkritje cene naprave, čeprav podatka sploh ni, ali pa trditve, da AMD premaga Nvidio, čeprav gre le za enotedensko statistiko enega trgovca. Problem ni le v tem, da so novi naslovi slabi, temveč tudi v tem, da Google brez jasnega označevanja posega v delo uredništev, ki vlagajo veliko truda v natančne in privlačne naslove. Bralci pogosto sploh ne opazijo opozorila o vpletenosti UI, zato lahko sklepajo, da mediji sami ustvarjajo takšne zavajajoče naslove. To dodatno krepi občutek, da Google daje prednost lastnim funkcijam na račun spletnih strani, ki jih prikazuje.

Za zdaj gre za omejen eksperiment, a odzivi so burni. Če se bo nezadovoljstvo nadaljevalo, Google tega pristopa verjetno ne bo uvedel širše. V ozadju pa ostaja večja težava: podjetje vse bolj usmerja uporabnike v svoje izdelke, kar zmanjšuje obisk spletnih strani in s tem prihodke medijev v času, ko Google sam priznava, da odprti splet hitro nazaduje.