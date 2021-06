Google Workspace je odslej brezplačen za vse

Google je najavil, da bo odslej pisarniška zbirka spletnih programov Google Workspace, pred časom znana kot G Suite, brezplačna za vse uporabnike. S tem so povečali domet spletnih orodij za skupinsko sodelovanje, pisarniško poslovanje tudi na akademsko in zasebno rabo.

S to poslovno potezo Google daje konkurenci in javnosti vedeti, da si želijo povečati tržni delež na področju pisarniškega upravljanja dokumentov, pa tudi skupinskega sodelovanja, kar je še postalo še kako priljubljeno v časih, ko je veliko ljudi moralo začeti delati od doma.

Čeprav je Google že doslej ponujal številne gradnike paketa Workspace za brezplačno rabo, na primer storitve Drive, Meet, Docs in Gmail, pa Workspace prinaša celovito uporabniško izkušnjo, pa tudi nekatere nove funkcionalnosti. Poleg enote uporabniške izkušnje, kjer so vso orodja dostopna iz centralnega zaslona, Workspace prinaša pametne sugestije pri pisanju elektronskih sporočil, samodejno ustvarjanje povezav in nalog pri omenjanju oseb v dokumentih in druge koristne funkcije.

Ob najavi spremembe režima rabe orodja Workspace je Google predstavil tudi povsem nove funkcionalnosti, ki doslej še niso bile na voljo v plačljivih različicah. V prvi vrsti nadgrajujejo orodje za trenutno sporočanje in skupinsko sodelovanje Chat (do nedavnega Hangauts). Tu bo dosedanje orodje Rooms odslej znalo prikazati prisotnost in nastavljiv status sogovornikov, ekspresivne reakcije, posamezna sporočila bo možno pripeti na zaslon, predvsem pa bo pogovore moč povsod spremljati ob boku uporabe drugih orodij iz družine Workspace.

S temi novostmi Chat postaja na moč podoben spletnim storitvam, kot sta Slack in Microsoft Teams. Google napoveduje, da bo v prihodnjih mesecih predstavil tudi nadaljnje novosti, ki bodo še bolj ustoličile uporabo storitve Chat med uporabniki Googlovega okolja.

Vnovič so tudi nadgradili videokonferenčni program Meet, ki dobiva številne novosti modelirane po vzoru tistih iz programov Zoom in Teams. Novost je Companion Mode, ki uporabnikom omogoča uporabo anket, zasebno kramljanje med pogovori, dvigovanje rok, organizirano vodenje vprašanj in odgovorov. Meet je poleg tega dobil novo nadgradnjo za prijavo in rezervacijo prisotnosti (zanimivo za webinarje), nova orodja za boljše moderirianje pogovorov, pa tudi samodejno podpisovanje pogovorov za podprte jezike.

Ob temu, da so najavili brezplačno različico paketa Workspace, pa so obenem vseeno zadržali oziroma predstavili novo plačljivo različico, ki jo imenujejo Workspace Individual. Ta brezplačnim orodjem dodaja naprednejše funkcije, kot so orodja za rezervacije, profesionalne videokonference, orodje za personalizirano trženje prek elektronske pošte in druge dobrote.

