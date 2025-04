Google Workspace dobiva nove funkcionalnosti umetne inteligence

​Google je na dogodku Cloud Next 2025 predstavil novo generacijo umetne inteligence v okviru pisarniške zbirke Google Workspace, ki obljublja korak naprej pri avtomatizaciji vsakodnevnih delovnih procesov. Središče teh inovacij je funkcionalnost Workspace Flows, ki omogoča avtomatizacijo večstopenjskih nalog z uporabo prilagodljivih AI agentov, imenovanih Gems.

Uporabniki lahko z enostavnim opisom v naravnem jeziku določijo želeno nalogo, sistem pa samodejno ustvari logično zaporedje korakov, ne da bi bilo potrebno programiranje. Ti agenti lahko analizirajo dokumente, iščejo informacije in pripravljajo osnutke odgovorov, kar omogoča učinkovitejše reševanje nalog, kot so obravnava zahtevkov za podporo strankam ali preverjanje skladnosti dokumentov. ​

Poleg tega Google uvaja številne nove UI funkcije v orodja zbirke. V Google Docs bo funkcija "Help me refine" pomagala izboljšati strukturo in jasnost besedil, medtem ko bo možnost ustvarjanja zvočnih povzetkov omogočila poslušanje ključnih točk dokumentov v obliki podcasta. V Google Sheets bo funkcija "Help me analyze" uporabnikom pomagala pri analizi podatkov, prepoznavanju trendov in ustvarjanju interaktivnih grafikonov. ​

Google Meet bo pridobil funkcijo "Take notes for me", ki bo samodejno povzemala ključne točke sestankov, medtem ko bo v Google Chat mogoče uporabiti UI pomočnika Gemini z enostavnim vnosom "@gemini". Poleg tega bo aplikacija Google Vids omogočala ustvarjanje videoposnetkov s pomočjo AI, kar bo olajšalo pripravo predstavitev in drugih vizualnih vsebin. ​

Vse te funkcije so del Googlove strategije, da umetno inteligenco približa širšemu krogu uporabnikov. Z vključitvijo AI funkcij v naročnine na Workspace obenem stimulirajo uporabnike k prehodu na plačljive različice spletnih storitev. ​