Google videoposnetke poslal napačnim uporabnikom

Google Photos je prikladna storitev, kjer imamo fotografije in videoposnetke varno shranjene v oblaku, hkrati pa jih lahko kadarkoli prenesemo na disk. Za lažji izvoz podatkov Google ponuja storitev Takeout, s katero lahko naročimo in prenesemo arhiv vsega, kar smo shranili pri Googlu. Zgodi pa se, da to dobi še kdo drug.

Lani med 21. in 25. novembrom se je Googlu zgodil varnostni spodrsljaj. Nekateri uporabniki, ki so tedaj uporabili storitev Takeout, so v arhivu dobili tudi videposnetke drugih uporabnikov. To seveda pomeni, da so njihove videoposnetke dobili tretji uporabniki. Po zatrjevanju Googla je napaka prizadela 0,01 odstotka uporabnikov (a kaj ko jih ima Google Photos več kot milijardo!) in še to le videoposnetke, ne pa tudi fotografij. Za povrhu je Google uporabnike to napako obvestil šele sedaj.

9to5google