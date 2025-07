Objavljeno: 3.7.2025 05:00

Google v zadnjih štirih letih dvakrat požrešnejši

Ko je že kazalo, da bodo tehnološki velikani zaradi napredka tehnologije uspeli izravnati trende porabe električne energije ali krivulja morda celo obrniti navzdol, je prišla umetna inteligenca. Google, ki vestno objavljala poročila o trajnosti, je lani porabil 30,8 teravatne ure električne energije, kar je dvakrat več kot pred štirimi leti. Tedaj so potrošili 14,4 teravatne ure.

Google se je sicer zavezal, da bo energijo zagotavljal iz brezogljičnih virov, kar postaja zaradi hitre rasti porabe čedalje težje. Praktično vso energije porabijo njegovi podatkovni centri, ki predstavljajo že 95,8 odstotka Googlove porabe: za lastno obratovanje torej porabi zanemarljivi delež.

Pri zasnovi podatkovnih centrov Google kaj dosti ne more več storiti. Njihova učinkovitost je lani dosegla 1,09 (PUE), torej za hlajenje in druge podporne sisteme porabijo le 9 odstotkov energije. Vse ostalo odpade na brnenje strežnikov, kjer so edini mogoči prihranki razvoj in nakup novih čipov. PUE je predlani znašal 1,10, pred desetletjem pa 1,11. Tu se zdi, da so dosegli plato.

Zato ni presenetljivo, da je Google lačen po vseh virih električne energije. Minuli teden so na primer podpisali pogodbo s podjetjem Commonwealth Fusion Systems o nakupu 200 MW ur električne energije iz elektrarne Arc, ki sploh še ne stoji! Že pred meseci pa so s Kairos Power sklenili pogodbo za 500 MW iz majhnih modularnih jedrskih reaktorjev. Kupujejo tudi sončno energijo in hidroenergijo.

Googlovo poročilo