Google v svoj iskalnik vgradil umetno inteligenco

Google se je odločil, da ne bo več zaostajal za konkurenco, zato je predstavil iskalnik, ki ima vgrajeno pomoč umetne inteligence. Google je predstavil Search Generative Experience, ki deluje podobno kot Bing Chat v Bingu.

Za zdaj SGE še ni odprl vsakomur, se pa lahko prijavimo v preizkusni program in dobimo dostop. Vpisati se je treba v Google Search Labs, ki je resda na voljo le prebivalcem ZDA, a Google lahko tudi pretentamo, kje živimo. Nato malce počakamo in dobili bomo možnost iskanja na osebnem računalniku ali v aplikacijah za Android in iOS.

Ko iščemo s SGE, v ob zadetkih pojavi moder ali zeleni okvir, v katerem je besedilni odgovor umetne inteligence oziroma Googlovega velikega jezikovega modela. Ta prebere relevantne strani in ponudi zgoščen odgovor, lahko pa mu postavljamo tudi podvprašanja.

Google ob tem opozarja, da bodo pri uporabi te tehnologije v preizkusni fazi lahko shranjevali iskalne poizvedbe, a anonimizirano. Rezultate bodo namreč občasno preverjali ljudje, da bodo zagotavljali kakovost in nadaljnje urili jezikovni model. Pri tem Googla opozarja tudi, da naj mu ne verjamemo pri pomembnih vprašanjih, ki se dotikajo zdravja, prava, financ in podobno. Saj veste – umetna inteligenca si lahko izmišljuje.

Google Blog