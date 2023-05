Google v Sloveniji napoveduje poplave

Google s pomočjo umetne inteligence zna napovedati poplave tudi v Sloveniji.

Naravne katastrofe, kot so poplave, se zaradi podnebnih sprememb pojavljajo pogosteje in z večjo intenzivnostjo, kar ogroža varnost in preživljanje ljudi. Strokovnjaki ocenjujejo, da poplave vsako leto prizadenejo več kot 250 milijonov ljudi po vsem svetu in povzročijo okoli 10 milijard dolarjev gospodarske škode. Google želi s platformo FloodHub vlade, organizacije za pomoč ter posameznike pravočasno opozoriti na nevarnost in jim zagotoviti dovolj časa za ukrepanje in pripravo. Podatki, zbrani in obdelani s pomočjo umetne inteligence, so na voljo 7 dni vnaprej ter v 80 državah sveta, po novem tudi v Sloveniji.

FloodHub uporablja različne javno dostopne vire podatkov, vremenske napovedi in satelitske slike, ki jih umetna inteligenca nato združi v dva modela: hidrološki model, ki napoveduje količino vode, ki teče v določeni reki, in model poplavljanja, ki napoveduje, katera območja bodo prizadeta in kako globoka bo voda. V prihodnosti želijo pri Googlu delovanje FloodHuba razširiti še na gozdne požare in potrese.