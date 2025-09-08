Objavljeno: 8.9.2025 05:00

Google v EU dobil trimilijardno globo

Končal se je postopek, ki ga je Evropska komisija zoper Google vodila od junija 2021 zaradi suma zlorabe prevladujočega tržnega položaja na področju spletnega oglaševanja. Komisija je potrdila sume in zato Googlu naložila 2,95 milijarde evrov kazni, hkrati pa zahtevala tudi odpravo spornih praks. Google se bo na odločitev pritožil.

Komisija ugotavlja, da Google obvladuje celotno oglaševalsko vertikalo, kar tudi izkorišča za neupravičeno favoriziranje svojih storitev. Spletno oglaševanje namreč sestavljajo trije stebri: infrastruktura založnikov, ki tržijo svoj oglasni prostor, orodja oglaševalcev za avtomatizacijo oglaševalskih kampanj vključno z izbiro oglasov in borze, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje. Google prodaja tako oglasni prostor na svojih straneh in storitvah kakor tudi deluje kot posrednik med oglaševalci in ponudniki prostora.

Google ima orodji za prodajo oglasnega prostora (Google Ads in DV 360), strežnik za založnike (DFP) in borzo oglasov (AdX). Komisija meni, da ima Google prevladujoči položaj z DFP in z Google Ads ter DV 360. To izkorišča, da favorizira svoji AdX. Zaradi tega so mu v skladu z merili za presojo višine glob odmerili 2,95 milijarde evrov globe. Google mora v 60 dneh tudi spremeniti svoje poslovanje in Komisijo obvestiti, kako je odpravil zlorabo prevladujočega tržnega položaja. V nasprotnem primeru ima Komisija možnost ustrezne ukrepe odrediti sama.

Kršitve so nanašajo na obdobje od leta 2014 do 2025.

Europa.eu