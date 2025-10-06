Objavljeno: 6.10.2025 09:00

Google uvaja plačljivo preverjanje razvijalcev

Google je potrdil nov sistem preverjanja razvijalcev programov za operacijski sistem Android.

Preverjanje razvijalcev aplikacij za operacijski sistem Android bo vsebovalo brezplačno in plačljivo različico in bo brez javno dostopnega seznama razvijalcev. Gre za potezo, ki jo mnogi v industriji vidijo z nezaupanjem, še posebej glede na trenutni položaj podjetja. Po sodnih odločbah, da je Google nezakonito ohranjal monopol v trgovini Play Store, se zdi, da želi podjetje zdaj uvesti dodatne varnostne ukrepe za aplikacije, ki se nameščajo izven uradne trgovine. Kritiki opozarjajo, da Google s tem pridobiva večji nadzor prav v času, ko bi se alternativne trgovine z aplikacijami lahko začele širiti. Čeprav je preverjanje razvijalcev že dolgo praksa v Play Store, Google zdaj zahteva osebne podatke tudi od tistih, ki aplikacije širijo prek drugih kanalov. Ti podatki ne bodo javno objavljeni, a bodo shranjeni v Googlovih sistemih in posledično dostopni vladam in organom pregona, če bi prišlo do zahtevkov. To sproža pomisleke o svobodi govora in zasebnosti, še posebej glede aplikacij, ki bi se lahko znašle pod drobnogledom oblasti. Kot primer se navaja aplikacija ICEBlock, ki jo je ameriški vladi uspelo odstraniti iz Applove trgovine. Če bi Google imel popoln nadzor tudi nad alternativnimi distribucijskimi potmi, bi lahko preprečil širjenje podobnih aplikacij tudi na Androidu.

Zaupanje v Google kot nevtralnega varuha odprte platforme je, kot kaže, resno načeto. In ko se začne zbirati osebne podatke brez jasnih zagotovil o njihovi zaščiti in brez možnosti anonimnosti, se mnogim razvijalcem postavlja vprašanje - komu pravzaprav služi ta varnost?