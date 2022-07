Google uvaja novi vmesnik za Gmail

Google že nekaj časa pripravlja povsem prenovljeni spletni vmesnik za elektronsko pošto Gmail, ki bo počasi na voljo tudi domačim uporabnikom.

Poslovni uporabniki že imajo možnost uporabe novega vmesnika; gre predvsem za posodobitev videza z elementi Googlovega oblikovanja »Material Design 3«. Proti koncu leta naj bi dobili še nekaj novosti in izboljšav, predvsem na tablicah. Tisti, ki jim novost ni všeč, lahko še vedno preklopijo nazaj na prejšnji videz, ki ga najdemo v Settings - v razdelku Quick Settings je možnost »Go back to the original Gmail view«. Hkrati lahko ročno preklopimo na novi pogled – spet na istem mestu, kjer najdemo možnost preklopa na prvotni pogled.

Po našem mnenju je nov vmesnik boljši od prejšnjega, bolje izkoristi širše zaslone, se pa slabše odnese pri uporabi v manjših oknih brskalnika.