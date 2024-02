Google uspešen z naročninami

Pred nekaj dnevi so se pri Googlu veselili 100 milijontega naročnika na plačljivi YouTube, sedaj pa so isti mejnik dosegli še z naročnino One.

Sundar Pichai, izvršni direktor Googla, je sporočil, da ima storitev Google One več kot 100 milijonov naročnikov. Novico je objavil le dan za predstavitvijo novega, z umetno inteligenco podprtega paketa Google One Premium, ki za 22 evrov mesečno nudi dostop do zmogljivega generativnega modela Gemini Advanced, 2TB oblačnega prostora in številne druge ugodnosti. Dostop do Gemini AI bo v sklopu tega paketa kmalu razširjen tudi na Gmail, Googlove Dokumente in ostale pomembne storitve spletnega velikana.

Čeprav Googlova baza plačljivih uporabnikov vzbuja občudovanje, še vedno precej zaostaja za tekmeci. Spotify ima na primer zgolj z glasbo še enkrat toliko naročnikov kot Google, medtem ko so pri Applu v zadnjem četrtletju leta 2023 presegli milijardo naročnikov z vsemi svojimi naročninami Apple Music, Apple One in iCloud+.