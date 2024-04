Google ukinja VPN

Naročniki storitve Google One ne uporabljajo brezplačne povezave VPN, ki jim pripada, zato jo bo Google ukinil.

Google bo letos ukinil VPN funkcijo v storitvi Google One, saj je zelo slabo izkoriščena. Povezava VPN, ki je bila v naročniški paket Google One vključena leta 2020, je bila sprva dostopna le za naročnike z vsaj 2TB prostora za shranjevanje, ki so mesečno plačevali najmanj 10 ameriških dolarjev. Lani pa je Google storitev razširil na vse pakete Google One, vključno z osnovnim, ki stane zgolj 2 dolarja na mesec. Čeprav je storitev široko dostopna vsem uporabnikom v dvaindvajsetih podprtih državah tako na mobilnih sistemih iOS ali Android, kot tudi na računalnikih Mac ali Windows, je preprosto ne uporablja dovolj ljudi, da bi jo spletni velikan obdržal pri življenju. Namesto reklamiranja povezave VPN se bodo pri Googlu raje usmerili v podporo drugih, bolj iskanih funkcij storitve Google One.

Točnega datuma ukinitve pri Googlu še niso objavili. Lastniki telefonov Pixel 7 ali novejših bodo brezplačni VPN lahko uporabljali še naprej.