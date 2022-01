Google: Tablice Android so prihodnost

Pri Googlo so nekoliko presenetljivega mnenja, da se bo zmogljivo računalništvo selilo proti zmogljivejšim tablicam.

Objavili so namreč zaposlitveni oglas, v katerem izražajo omenjeno mnenje, oglas pa je za »Senior Engineering Manager, Android Tablet App Experience«, torej vodilnega na področju aplikacij za Android tablice. Ni pa to edini indikator – v zadnjem letu smo že preizkusili nekaj novih tablic (cenjša Nokia T20, presenetljivo solidna Xiaomi Mi Pad), pred kratkim pa so predstavili tudi namensko različico Androida, imenovano Android 12L. Ta trenutno še v razvojni fazi (»developer beta«), namenjena pa je tabličnim napravam.

V zadnjih petih letih smo dobili občutek, da je Google bolj ali manj obupal nad tablicami, vsaj sodeč novih različicah Androida, katere novosti so ciljale predvsem na telefone. Naša največja kritika teh naprav je že ves čas enaka – premalo aplikacij, ki bi dejansko koristile večji zaslon tablic. Aplikacije, ki ponudijo dostop do vsebin (Netflix, YouTube, tudi spletni brskalnik) se seveda dobro odnesejo, manjkajo pa prilagojene različice drugih aplikacij. Tu je Apple v bistveno močnejši poziciji, saj so že ob splavitvi prvega iPada močno podprli razvijalce namenskih aplikacij – seveda pa pomaga tudi Applova boljša prodaja teh naprav ter dejstvo, da so njihovi uporabniki pripravljeni plačati več kot uporabniki naprav Android.

Googlov uspeh na tem področju je, vsaj po našem mnenju, močno odvisen od kakovostnih aplikacij. Pri tem bo nujna tudi njihova vztrajnost, upamo, da ne bodo prehitro obupali.