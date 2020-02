Google Stadia tudi na Samsungovih telefonih

Objavljeno: 19.2.2020 16:11

Google je pred slabim letom dni prvič predstavil oblačno igričarsko storitev Stadia, po jesenski uradni storitvi pa se ta sedaj razširja tudi na Samsungove telefone.

Gre za igranje iger preko Googlovega oblaka, kar pomeni, da lahko igramo tudi na manj zmogljivih napravah, saj računsko zahtevnejši del prevzamejo Googlovi strežniki. Storitev je trenutno še vedno na voljo v le 14. državah, se pa razširja nabor podprtih naprav. Po novem se med njimi najde tudi kar nekaj zmogljivejših Samsungovih telefonov, od modela Galaxy S8 dalje (torej tudi S9, S10 in prihajajoči S20). Po novem pa so podprti tudi Razer Phone in Asusov igričarski ROG Phone. Naročnina sicer stane 10 dolarjev na mesec.