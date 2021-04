Google sledi Applovem zgledu in pripravlja lastne procesorje

Že pred kakim letom so se v spletu pojavile govorice, da naj bi Google pripravljal lastne procesorje za telefone, ti se naj bi pojavili v prihajajočih telefonih Pixel in prenosnikih Chromebook.

Gre za procesor, narejen na arhitekturi ARM, enako kot pri Applovih procesorjih za iPhone in novi procesorji M1 v prenosnikih. Oznaka Googlovega procesorja je GS101, kjer naj bi »GS« bila kratica za »Google Silicon«, razvijali ga naj bi pod kodnim imenom Whitechapel. Govorice so pred časom omenjale, da naj bi pri Google pri tem sodeloval s Samsungom, ta sicer razvija lastne ARM procesorje pod oznako Exynos (ti se pojavljajo med drugim v telefonih družine Galaxy S). Prvi Googlov procesor se naj bi pojavil v telefonih Pixel 6 in Pixel 5a, ta naj bi prišla letos jeseni.