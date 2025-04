Objavljeno: 18.4.2025 05:00

Google.si bo prenehal delovati

Google je sporočil, da se bodo počasi poslovili od svojih strani, ki domujejo na vrhnjih domenah, ki pripadajo državam. Google.si bo postal preteklost, vsi bomo uporabljali le še google.com.

V preteklosti so v praktično vseh državah registrirali svojo domeno, zato smo lahko uporabljali google.si, naši sosedje pa na primer google.it ali google.at. Spočetka so bili rezultati iskanja na posameznih lokaliziranih različicah strani precej drugačni, po letu 2017 pa vedno vidimo isto, ne glede na domeno. To ne pomeni, da vsi uporabniki vidijo isto, temveč da isti uporabnik na različnih domenah ugleda iste zadetke.

Zaradi tega je uporaba lokalnih domen postala nerelevantna, podpirali so jih zgolj iz zgodovinskih razlogov. Google bo v prihodnjih mesecih začel preusmerjati promet s teh domen na google.com, ki bo postalo edino središče za iskanje. Iskalni zadetki pa bodo ostali enaki, saj so že danes neobčutljivi na domeno.