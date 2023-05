Google še vdrugo zamočil

Pričakovali bi, da se je Google iz fiaska s predstavitvijo umetne inteligence Bard kaj naučil, a zdi se obratno. Integracija jezikovnega modela v iskalnik, kar so poimenovali SGE in je na voljo uporabnikom, ki se prijavijo, je slaba. Streže neresnice, polresnice in zavaja.

Priznati mu moramo, da SGE (Search Generative Experience) še ni na voljo sleherniku – a vendarle. Prijava je omogočena vsakomur, zato so se na internetu že pojavile recenzije iskalnika, ki pa so sorazmerno slabe. SGE se namreč preveč zanaša na lastno pamet, manj pa na dobre zadetke, kar je pravzaprav nerazumljivo, ker Google dobre rezultate zna najti in uporabniku prikazati. SGE pa uporablja zastarele in nepreverjene vire, ki jih po možnosti še površno povzema.

Na Tom's Hardware so ga vprašali, kateri procesor je trenutno najboljši – na to se pač spoznajo – in odgovor je bil več kot leto dni zastarel. Navodila, kako namestiti procesor na matično ploščo, so bila fizično nevarna. Tudi pri drugih poizvedbah je bila izbira virov sumljiva, saj je pri medicinskih vprašanjih odgovarjal s citati spletnih strani komercialnih zavarovalnic. Podobnih težav je še nekaj, zato je zaključek preprost – SGE še ni tam, kjer bi moral biti za javno splavitev.

