Objavljeno: 4.2.2025 05:00

“Google, samo j****** povezave mi pokaži!"

Iskalni zadetki na Googlu čedalje pogosteje vsebujejo povzetke, ki jih Googlov pomočnik z umetno inteligenco ustvari iz dostopnih virov. Včasih so koristni, drugič pa predlagajo dodajanje lepila v testo pico. A marsikoga marsikdaj motijo, zato bi si želel izključiti to funkcijo. Rešitev obstaja in je presenetljivo – vulgarna.

Če v iskalno polje vpišemo, da jih ne želimo, bo Google razložil, da se funkcije AI Overview ne da izključiti. Če pa zraven še zakolnemo (»turn off fucking Google AI results«), se to nemudoma zgodi. Zadetek je v slogu starega Googla, ki ni poznal umetne inteligence. Uporaba več različnih kletvic deluje, medtem ko milejše izrazoslovje, denimo neumni ali ušivi rezultati, ne.

Seveda se lahko iskalni zadetki spremenijo, če vključimo kletvice, a dejstvo je, da jih Google Gemini res ne mara. Bolj tehnična rešitev pa je v naslov (URL) dodati stikalo »&udm=14«. Še ena možnost je uporaba stikala -ai.

A malokatera rešitev je tako zadovoljujoča kot sočna kletvica.