Google s pomočjo umetne inteligence ustvarja glasbo

MusicFX je novo eksperimentalno orodje, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje lastne glasbe z uporabo umetne inteligence.

Googlova nova storitev, ki uporabnikom na podlagi besedilnega opisa, omogoči ustvarjanje prave glasbe, uporablja umetno inteligenco MusicLM in tehnologijo vodnega žigosanja DeepMind SynthID. S slednjo bodo pri Googlu poskrbeli, da uporabniki storitve ne bodo kršili avtorskih pravic drugih ter bo vedno jasno, od kod ustvarjena glasba izvira. Obenem ima orodje iz istega razloga vgrajene določene omejitve, ki onemogočajo ukaze s specifičnim navajanjem določenih umetnikov, njihovih stilov ali vokalov.

MusicFX predstavlja pomemben mejnik na področju AI, saj odpira nove možnosti za glasbenike, producente in navdušence, da eksperimentirajo in ustvarjajo glasbo. Na voljo je v ZDA, Novi Zelandiji, Avstraliji in Keniji kot del platforme AI Test Kitchen, ki jo je zasnoval spletni velikan, da bi javnosti omogočil vpogled v tehnologijo prihodnosti in spodbudil sodelovalno okolje, kjer ljudje zagotovijo zgodnje povratne informacije, ki Googlu omogočijo, da odgovorno postopa pri nadaljnjem razvoju umetne inteligence.